Бывший игрок «Рубина» Алехандро Домингес завершил карьеру

Аргентинский полузащитник Алехандро Домингес завершил карьеру футболиста.

38-летний игрок официально объявил о своем решении на днях. Его последним клубом был «Райо Вальекано», за который он играл в сезоне-2017/18, сообщает ESPN Argentina.

В России Домингес известен по выступлениям за казанский «Рубин» и питерский «Зенит». Он стал чемпионом России в 2007 и 2009 годах, а также завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Домингес также играл за «Кильмес», «Ривер Плейт» (два чемпионства), «Валенсию» и «Олимпиакос» (четыре чемпионства). В сборной Аргентины (U-20) игрок забил один гол в трех матчах и стал чемпионом мира в 2001 году.