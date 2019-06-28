Глава Рослесхоза подтвердил свой уход с поста

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку. Он уже направил заявление премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

«Да, такое заявление есть. Я подтверждаю», — передает ТАСС слова чиновника.

Напомним, что глава Федерального агентства лесного хозяйства также занимает пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.

Чиновник работал в Минсельхозе с 2009 года. Через два года перешел Росприроднадзор, однако в том 2011-м устроился в Рослесхоз. В 2014 году возглавил Департамент в Минприроды и в том же году стал заместителем министра, начальником Рослесхоза.