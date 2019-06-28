На КАМАЗе сегодня запустили производство алюминиевых и стальных баков

Сегодня на КАМАЗе, на прессово-рамном заводе, запустили производство алюминиевых и стальных баков. На церемонии открытия линии были глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент Татарстана Рустам Минниханов и директор ФРП (Фонд развития промышленности) Роман Петруца, сообщает корреспондент «Реального времени».

До этого в РФ не было производства алюминиевых баков вообще. Решение о строительстве и запуске линии на 35 тыс. баков (от 200 до 800 литров) было принято в 2017 году в связи с запуском проекта нового модельного ряда КАМАЗа. В 2018 году проект по бакам был поддержан Фондом развития промышленности, он выделил заем КАМАЗу в 230 млн рублей, всего инвестиции составили 544 млн рублей. Проект позволит КАМАЗу отказаться от импорта алюминиевых баков из Австрии и ежегодно экономить полмиллиарда рублей.

— КАМАЗ двигается удивительными темпами по пути модернизации. Теперь может производить алюминиевые баки, более легкие и коррозийно-устойчивые, а не закупать их в Европе, — заявил Чемезов.

