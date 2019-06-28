СМИ сообщили о задержании трех топ-менеджеров по делу «Рольфа»

Сотрудники правоохранительных органов во время обысков в дилерских центрах «Рольф» задержали троих топ-менеджеров компании.

В здание Следственного комитета в Москве были доставлены гендиректор Светлана Виноградова, главный финансовый директор Александр Озерянов и директор департамента анализа и развития бизнеса Анатолий Кайро.

О процессуальном статусе задержанных на данный момент неизвестно. Решение будет принято по результатам их допросов, пишет «Коммерсант».

Уточняется, что из кабинетов сотрудников была изъята вся финансовая документация и техника.

Напомним, Следком в отношении основателя компании «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбудил уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Петров заявил, что не планирует возвращаться в Россию.