Эксперт прогнозирует курс доллара на следующей неделе не выше 64,2 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля немного ослабнет и будет находиться в интервале 63,2—64,2 рубля за 1$. Пик налоговых платежей, который оказывал поддержку рублю на этой неделе, подошел к концу. Однако на фоне повышенного спроса инвесторов на рисковые активы и в силу ослабления американской валюты к большинству валют рубль выглядит хорошо.

Отечественная валюта очень зависит от настроений инвесторов, поэтому в центре внимания будет находиться саммит G20 и результат диалога между странами: США и Россия, а также США и Китай, между последними все еще не угасает торговая война. У большинства экспертов положительные ожидания от встречи лидеров стран, но в случае обострения ситуации между ними по итогам саммита настроения инвесторов могут измениться не в лучшую сторону.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует курс доллара на сегодня в диапазоне 62,70—63,45 рубля.



Вчера рубль закрылся на отметке в 63,04 руб./долл. На фоне осторожности инвесторов перед результатами переговоров лидеров США и Китая, США и России торги по российской валюте проходили в узком диапазоне. При этом на фоне сохраняющейся тенденции роста аппетита иностранных инвесторов к российским активам индекс московской биржи установил очередной рекорд и закрылся на отметке в 2 779 пунктов.

Тем временем стало известно, что Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. В настоящее время создаются новые механизмы взаиморасчетов в форме формирования шлюзов между российским и китайским аналогами национальных платежных систем. Завершить создание данной системы планируется в 2020 году. Платежи в рублях и юанях будут проводить компании с госучастием из традиционных секторов российского экспорта. При этом расчеты в локальных валютах будут производиться и по контрактам, уже заключенным в долларах.

Сегодня инвесторы будут ожидать результатов встречи, которая уже проходит в Осаке между Трампом и Путиным.