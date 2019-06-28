Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства РФ.

В список вошли животные, представляющие опасность для их владельцев, а также животные, которые могут погибнуть из-за содержания в неволе из-за непривычной среды обитания.

Животные сгруппированы в соответствии с правилами современной систематики в 33 отряда и объединены в восемь классов. Если животное приобретено до 1 января 2020 года, то оно остается на содержании у владельца.

В правительстве отметили, что при подготовке постановлений были учтены замечания и предложения, поступившие от общественных организаций и экспертного сообщества.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор получит право контролировать обращение с животными в цирках и зоопарках.