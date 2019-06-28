Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства РФ.
В список вошли животные, представляющие опасность для их владельцев, а также животные, которые могут погибнуть из-за содержания в неволе из-за непривычной среды обитания.
Животные сгруппированы в соответствии с правилами современной систематики в 33 отряда и объединены в восемь классов. Если животное приобретено до 1 января 2020 года, то оно остается на содержании у владельца.
В правительстве отметили, что при подготовке постановлений были учтены замечания и предложения, поступившие от общественных организаций и экспертного сообщества.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор получит право контролировать обращение с животными в цирках и зоопарках.ОбществоВласть
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