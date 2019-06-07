Россельхознадзор получит право контролировать обращение с животными в цирках и зоопарках

Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание, в ходе которого стало известно, что Россельхознадзор получит право контролировать обращение с животными в культурно-зрелищных целях.



Кроме того, ведомство также будет осуществлять лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.



По итогам обсуждения было решено, что Минприроды останется ключевым ведомством, отвечающим за обращение с животными во всех вопросах, кроме содержания и использования их в культурно-зрелищных целях, передает «Интерфакс».



Контролировать обращение с животными, исключая требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, будет Росприроднадзор.

