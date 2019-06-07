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Россельхознадзор получит право контролировать обращение с животными в цирках и зоопарках

20:59, 07.06.2019
Россельхознадзор получит право контролировать обращение с животными в цирках и зоопарках
Фото: pixabay.com

Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание, в ходе которого стало известно, что Россельхознадзор получит право контролировать обращение с животными в культурно-зрелищных целях.

Кроме того, ведомство также будет осуществлять лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

По итогам обсуждения было решено, что Минприроды останется ключевым ведомством, отвечающим за обращение с животными во всех вопросах, кроме содержания и использования их в культурно-зрелищных целях, передает «Интерфакс».

Контролировать обращение с животными, исключая требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, будет Росприроднадзор.

ОбществоВласть
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