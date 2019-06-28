Россия оказалась в пятерке стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире

Самый дорогой гигабайт мобильного интернета зафиксирован в Швейцарии — 1 117 рублей. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического агентства Content Review.

Согласно исследованию, на втором и третьем месте по дороговизне находятся США (746 рублей) и Япония (610 рублей).

В России средняя плата за 1 Гб мобильного трафика составила 38 рублей, страна оказалась на четвертом месте по дешевизне интернета. В лидерах — Иран (5 рублей), Казахстан (29 рублей) и Египет (37 рублей).

В среднем в мире стоимость 1 Гб составляет 195,5 рубля, пишет «Коммерсант».

Также Россия стала страной с самым недорогим безлимитным мобильным интернетом. Средняя стоимость тарифа составляет 613 рублей, в среднем в мире — 2 791,8 рубля ежемесячно.

Напомним, в начале июня в России впервые за два года выросла стоимость мобильной связи.