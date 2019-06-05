В России впервые с 2017 года выросла стоимость мобильной связи

В России впервые за два года начали расти тарифы на мобильную связь. Это произошло на фоне отмены роуминга.

Минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года в среднем подорожал на 7 руб., до 262 руб. в месяц. Повышение затронуло все регионы России, следует из отчета Content Review.

Руководитель Content Review Сергей Половников рассказал, что на стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, отмена внутрисетевого роуминга, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных клиентов, передает «Коммерсант».



Напомним, что в России с 1 июня национальный и внутрисетевой роуминги отменены на законодательном уровне.

Таким образом, россияне не будут платить за входящие звонки при поездках по стране, включая Крым и Севастополь.

