На заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» представили возможную альтернативу МСЗ — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

Сегодня в Казани состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Среди проектов, которые были представлены, фигурирует технология плазменной газификации переработки отходов. Ее предложил управляющий партнер компании Clean Flow Сергей Митирев.

В установке, где применяется эта технология, оходы не сжигаются, а плавятся в плазменной установке. Это своего рода альтернатива мусоросжигательному заводу — для переработки промышленных, нефтяных, медицинских отходов и бытового мусора. На выходе газ превращают в энергию, а твердые частицы — в стекломассу, из которой можно строить дороги. На данный момент по всему миру работает 14 подобных установок.

Президента РТ пригласили на экскурсию в США, что бы посмотреть на работу установки, и он его принял.