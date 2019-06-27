Минсвязи вернулось к идее обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России хочет обязать предустанавливать на продаваемые в России смартфоны и планшеты отечественные приложения.

Поправки, которое разработало ведомство, во многом повторяют проект, представленный ранее Федеральной антимонопольной службой (ФАС). При том что еще недавно Минсвязи официально выражало скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков, пишут «Ведомости».

Напомним, что ФАС предложила по умолчанию устанавливать на смартфоны отечественный софт еще летом прошлого года. Перед этим в антимонопольной службе рассказали, что получили жалобы пользователей на предустановленные на устройствах приложения, которые нельзя удалить.

Также предложение раскритиковала Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАЭК).