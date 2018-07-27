ФАС предложила по умолчанию устанавливать на смартфоны отечественный софт

Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство план, который обяжет производителей смартфонов устанавливать на них по умолчанию российские приложения.

Соответствующее законодательство должно быть подготовлено к апрелю 2019 года. Поправки могут затронуть программы для браузеров, электронной почты, аудиоплееров и других приложений, сообщает «Коммерсант».

Согласно инициативе ФАС, производители также должны будут оставить для пользователей возможность полностью удалять установленные по умолчанию приложения за исключением тех, которые необходимы для работы устройства. Подготовить поправки должны будут Минкомсвязи, ФАС и Роспотребнадзор.

Участники рынка полагают, что принятие поправок может привести к новым тратам со стороны производителей и к росту стоимости устройств для потребителей.

В апреле в ФАС уже сообщали о разработке этой инициативы. Тогда в антимонопольной службе рассказали, что получили жалобы пользователей на предустановленные на устройствах приложения, которые нельзя удалить.