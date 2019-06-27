ФАС возбудила дело в отношении поставщика ГСМ в казанском аэропорту

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану (УФАС) возбудило дело в отношении ООО «Татнефтьавиасервис». Компания является единственным поставщиком горюче-смазочных материалов (ГСМ) для авиакомпаний в аэропорту «Казань».

По данным ведомства, дело возбуждено по признакам нарушения ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции в части установления необоснованно высокой стоимости топлива.

Всего в Татарстане насчитывается 7 поставщиков авиационных ГСМ, при этом «Татнефтьавиасервис» просит за материалы больше других.

«Примечательно и то, что ООО «Татнефтьавиасервис» взимает предельно высокую цену и за само обслуживание самолетов. (. . .) Реализуя продукцию по более высокой цене, «Татнефтьавиасервис» создает себе и экономические, и конкурентные преимущества, что может привести или уже привело к тому, что задеты интересы иных предприятий, которые действуют на тех же товарных рынках», — говорится в пресс-релизе ФАС, который приводит "Интерфакс".