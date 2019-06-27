Александр Самедов может завершить карьеру, несмотря на предложение от ФК «Уфа»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Самедов с большой долей вероятности примет решение завершить карьеру, несмотря на то, что у него есть предложение от футбольного клуба «Уфа».

Напомним, что 5 января московский «Спартак» расторг контракт с игроком и во второй половине минувшего сезона Самедов выступал за самарские «Крылья Советов». Затем стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Самедов перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента. Всего в составе самарской команды 34-летний полузащитник сыграл девять матчей, однако в апреле получил травму. На счету футболиста три результативные передачи. Ранее игрок также выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо».

В составе сборной России игрок провел 53 матча и забил 7 мячей. На чемпионате мира 2018 года он сыграл во всех пяти матчах команды Станислава Черчесова.