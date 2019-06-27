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На форуме «Армия-2019» подписали госконтракты более чем на триллион рублей

16:59, 27.06.2019
На форуме «Армия-2019» подписали госконтракты более чем на триллион рублей
Фото: pixabay.com

Более 40 государственных контрактов на сумму более 1 трлн рублей подписаны в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом объявил диктор на торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина.

«В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более 1 трлн рублей», — приводит слова диктора ТАСС.

Прямо на церемонии состоялся обмен восемью госконтрактами, подписанными замминистра обороны Алексеем Криворучко с рядом предприятий.

Ранее на форуме «Армия-2019» в подмосковном парке «Патриот» были представлены кассетные мины с элементами искусственного интеллекта, которые разработаны специалистами концерна «Техмаш».

ПромышленностьОПК
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