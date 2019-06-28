Банк Казани улучшил условия по потребительским кредитам

ООО КБЭР «Банк Казани» изменило условия по программам потребительского кредитования «Доверительный» и «Рефинансирование кредитов» — увеличена максимальная сумма по кредитам без залога с 800 тыс. рублей до 1 000 000 рублей (а для клиентов категории «Руководящий состав» — до 1 500 000 рублей).



По программе «Доверительный» можно оформить кредит без залога и поручителей на срок от 1 года до 5 лет по ставке от 9,9% годовых. Для получения кредита достаточно предоставить паспорт гражданина РФ и СНИЛС, для мужчин до 27 лет — военный билет.

Рефинансировать действующий кредит другого банка можно на выгодных условиях на длительный срок от 1 года до 7 лет по ставке от 9,9% годовых. Клиент банка может значительно улучшить условия по кредиту: снизить процентную ставку, срок кредитования и изменить размер ежемесячных платежей.

Подать заявку на кредит и рассчитать сумму кредита можно на сайте банка или в мобильном приложении. Решение о выдаче кредита принимается в течение одного дня!

Подробнее ознакомиться с полными условиями кредитования можно на сайте банка:

• по программе «Доверительный»;

• по программе «Рефинансирование кредитов».

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