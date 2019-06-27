Губернатор Омской области 1 июля приедет в Казань для подписания соглашения с Татарстаном

Губернатор Омской области Александр Бурков приедет с рабочим визитом в Казань в понедельник, 1 июля. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Одной из целей визита Буркова в Татарстан станет подписание соглашения о сотрудничестве между регионами в экономической, культурной, социальной и других сферах.



«Таким образом, мы обновим договор, который был подписан еще в 2000 году», — приводит слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Кроме того, делегация из Омской области во главе с Александром Бурковым посетит казанский Кремль, технополис «Химград», Зеленодольский завод имени Горького, ИТ-парк, центр «Эйдос-Медицина». В Агентстве инвестиционного развития состоится подробная презентация экономического потенциала Татарстана.



Вечером того же дня запланирована встреча Александра Буркова с президентом РТ Рустамом Миннихановым. После нее начнутся переговоры в расширенном составе.



Напомним, что сегодня в Иннополисе Госсовет Татарстана и Заксобрание Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве.

