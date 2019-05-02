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Кассиры кинотеатров смогут требовать у зрителей паспорт

13:16, 02.05.2019
Кассиры кинотеатров смогут требовать у зрителей паспорт
Фото: pxhere.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому у кассиров кинотеатров, а также библиотекарей появилось право требовать паспорта у посетителей. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, кассиры кинотеатров при возникновении сомнений относительно возраста посетителя могут потребовать у него документ, удостоверяющий личность. Кроме того, закон запрещает выдачу из фондов библиотек изданий, которые содержат материал, запрещенный для несовершеннолетних.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

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