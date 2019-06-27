Сотрудники Следкома пришли с обысками в офисы крупнейшего российского автодилера

Сегодня утром сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в офисы автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом рассказал представитель компании Павел Носов, сообщают «Ведомости». С его слов, сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, на улицу вывели как минимум одно подразделение.



— Мы не понимаем, что происходит, но это точно мешает нашему бизнесу, — признался Носов.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По предварительной информации, речь идет о том, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж.

