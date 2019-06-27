Ростуризм озвучил минимальную стоимость недельного отдыха в Крыму

Недельный отдых в Крыму на двоих, включая перелет и проживание, в июне — июле обойдется в 30 тысяч рублей. Об этом заявили в Ростуризме со ссылкой на туроператоров.

В ведомстве отмечают, что полуостров с каждым годом становится все более современным, составляя конкуренцию Черноморскому региону и Турции. Наблюдается пятипроцентный рост продаж по отношению к ранним бронированиям в Крыму, а также гостиницы предлагают туристам специальные условия на размещение.

Во второй половине лета минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму сохранится на отметке в 30 тысяч рублей, пишет «РИА Новости».

На 1 августа путевка на Кипр будет стоить 36 тысяч рублей, в Черногорию — 38 тысяч рублей, Болгарию — 39 тысяч рублей, а в Испанию — 54 тысячи рублей.

Напомним, ранее аналитики Aviasales подыскали курорты дешевле Крыма. При этом эксперты оценили минимальный бюджет недельного отпуска в Крыму в 53,3 тысячи рублей.