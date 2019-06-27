«Башспирт» разместил заявку о закупки водки у московского завода «Кристалл» на 150 млн рублей

ООО ТД «Башспирт» разместило заявку на закупку водки у единственного поставщика — АО «Московский завод «Кристалл».

Документы размещены в Единой информационной системе в сфере закупок. Максимальная цена договора составляет 149 148 700 рублей. Предполагается закупка девяти видов водки, количество каждого варьируется от 15 тысяч до 100 тысяч бутылок. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 июня 2024 года. Договор может быть пролонгирован неопределенное количество раз по соглашению сторон.