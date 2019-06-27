Сегодня в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди и до +20

Во вторник, 25 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов РТ дожди.

Ветер юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +15°С до 20°С. В Казани днем ожидается от +17°С до 19°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +17°С до 20°С.