ФАС может оштрафовать Google на полмиллиона рублей за объявления по написанию дипломов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию Google нарушившей закон о рекламе из-за контекстной рекламы выполняемых под заказ дипломных работ.

В сообщении ведомства отмечается, что против компании возбудят административное дело. Штраф может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей».

«В соответствии с законодательством РФ не допускается реклама услуг по подготовке и написанию дипломных, диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. В сервисе Google Adword такая реклама распространялась в декабре 2018 года», — заявили в ФАС.

Изначально сообщалось, что Google может быть оштрафован на 700 тысяч рублей, если компания не вернется к прежнему уровню фильтрации запрещенного контента.