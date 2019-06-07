Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей

Google может быть оштрафован на 700 тысяч рублей, если компания не вернется к прежнему уровню фильтрации запрещенного контента, сообщает «Коммерсантъ».

Об этом на ПМЭФ заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он отметил, что только за май Google снизила фильтрацию больше, чем на 10%. Жаров удивляется, что случилось, ведь есть прямые каналы общения. «Но в любой компании величиной с Google бюрократия хуже, чем в государственных органах, там запрос-ответ занимает месяц каждый раз», — продолжил глава Роскомнадзора.

Напомним, ранее сообщалось, что в России впервые в истории замедлился темп роста пиратского трафика.

