В Казани начинается отключение горячей воды в жилых домах

13 мая в Казани начинается сезон отключения горячей воды, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Коммунальщикам предстоит переложить 46 км тепловых сетей. Опрессовки было решено разбить на четыре этапа и на зоны. С 13 по 15 мая будут испытываться тепловоды заречной зоны — от ТЭЦ-2 и районной котельной «Савиново». С 3 по 5 июня — от ТЭЦ-3 в районе «Жилплощадки» и части Авиастроительного района. С 24 по 26 июня и с 8 по 10 июля горячей воды лишатся центральная и южная часть города, которые обслуживают ТЭЦ-1 и районная котельная «Азино».

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в 11,8% домов и квартир России, подключенных к центральному водоснабжению, не было горячей воды.

