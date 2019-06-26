Правительство Дании возглавит самая молодая женщина-премьер за историю страны

Дания стала третьей страной Северной Европы после Финляндии и Швеции, в которой за этот год будет сформировано «левое правительство». Возглавит его лидер Социал-демократической партии Метте Фредериксен. В возрасте 41 года Фредериксен станет самым молодым премьер-министром за историю Дании.

5 июня в стране прошли парламентские выборы, победу на которых одержал блок из 5 «левых» партий, что вынудило уйти в отставку премьер-министра Ларса Лёкке Расмуссена, правоцентристского лидера. В сравнении с 2015 годом поддержка социал-демократов немного уменьшилась, хотя они все еще остаются самой крупной партией, пишет The Guardian.



Итоги выборов показали, что граждане Дании восстали против мер жесткой экономии, что нанесло удар по правым националистам.



Фредериксен заявила, что рассчитывает на поддержку от четырех левых партий, вошедших в новое правительство, включая Народную социалистическую и Социал-либеральную партии. Часть их договора включает введение законодательства, которое сократит выбросы углекислого газа на 70% за следующие 10 лет.