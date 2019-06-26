Эксперт прогнозирует курс доллара не выше 63,4 рубля

Вчера рубль закрылся на отметке в 62,84 руб./долл. После значительного укрепления по итогам заседания ФРС и завершения пика налоговых выплат состоялась небольшая коррекция в паре долл./руб.

Цена золота повысилась до максимума за последние 6 лет и находится на отметке в 1 409 долл./унция на фоне роста геополитической напряженности и введения санкций США против лидера Ирана.

Нефть торгуется выше отметки в 66 долл./бар. по причине ослабления доллара США, усиления конфликта на Ближнем Востоке и ожиданий инвесторов по достижению договоренностей между США и Китаем на саммите в Японии.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин считает, что сегодня рубль может получить дополнительную поддержку от спроса нерезидентов на госбумаги. Так Минфин проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме 20 млрд рублей. Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 62,50—63,40.