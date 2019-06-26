Глава Росмолодежи заявил о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия

В России существуют предпосылки для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

По его словам, сегодня размылись границы понятия «молодой человек». Он подчеркнул, что из-за технологического прорыва и изменений способов коммуникаций дети взрослеют раньше.

«В связи с этим, конечно, «уходит вниз» возраст взросления. Мы не можем этого не замечать и не можем с этим не работать», — цитирует Бугаева «РИА Новости».

Руководитель Росмолодежи добавил, что вопрос о законодательном смещении возраста зрелости до более молодого возраста является комплексным.

Напомним, у Росмолодежи появилась возможность принимать решения о блокировке сайтов, склоняющих детей к преступлениям.