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У Росмолодежи появилась возможность принимать решения о блокировке сайтов, склоняющих детей к преступлениям

13:52, 25.03.2019
У Росмолодежи появилась возможность принимать решения о блокировке сайтов, склоняющих детей к преступлениям
Фото: conversion.im

У Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) появились полномочия по принятию решений о блокировке сайтов, где размещена информация, побуждающая детей к совершению преступлений, сообщает ТАСС.

В результате Росмолодежь пополнила список ведомств, которые каждый по своему профилю имеют полномочия принимать решения, на основании которых Роскомнадзор вносит ресурсы в единый реестр запрещенных сайтов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Главный радиочастотный центр» (учреждение Роскомнадзора) заказал разработку системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковыми системами, VPN, прокси-серверами и анонимайзерами. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Отмечается, что система не будет новой с технической и конструкторской точки зрения, но известных аналогов у нее нет. Начальная стоимость контракта — 25 млн рублей.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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