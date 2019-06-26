Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ

Представители России и Японии согласовывают детали встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Владимира Путина в рамках предстоящего саммита G20.

Стороны должны встретиться на саммите G20 в Осаке, который состоится 28 и 29 июня. Там же пройдут двусторонние встречи Абэ с лидерами Сенегала, Индии, Аргентины, Австралии, Таиланда и других стран.

Наибольшее внимание прессы вызывают переговоры с Абэ с председателем КНР Си Цзиньпином и с президентом США Дональдом Трампом, пишет «Интерфакс».



Стоит отметить, что Япония впервые станет хозяйкой саммита G20.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какой график на саммите G20 запланирован у Путина.