Гендиректор «Аэрофлота» пообещал лишить топ-менеджеров премий из-за аварии SSJ100

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат годовые премии в связи с аварией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Показатели эффективности руководителей предусматривают такую меру.

«Поэтому после случившегося, то есть второй квартал и далее, мы, топ-менеджмент, никаких премий, ничего получать не будем, это в соответствии с теми документами, которые для нас установлены», — заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров, передает «РИА Новости».

Напомним, что на собрании Савельев впервые публично прокомментировал и ход расследования авиакатастрофы. Он заявил, что у перевозчика есть немало вопросов к Международному авиационному комитету (МАК).

Напомним, что крушение самолета SSJ100 произошло 5 мая в Шереметьево. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.