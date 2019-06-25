В КХЛ изменена разметка игровой площадки

В сезоне 2019/20 для всех хоккейных соревнований на территории России будут действовать новые правила разметки игровой площадки, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Первое правило затрагивает две линии ворот: они смещаются на 65 см в сторону ближайшего короткого борта, и четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, смещаются на 55 см в сторону ближайшего короткого борта.

Также для чемпионатов КХЛ, ВХЛ и МХЛ, первенства ВХЛ и первенства НМХЛ вводится новое правило — за каждыми воротами должна быть нанесена разметка в форме трапеции.

Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов анонсировал новое правило, согласно которому вратарь при выходе из ворот за лицевой линией сможет играть с шайбой только в пределах этой трапеции. В противном случае на команду будет наложен малый штраф.