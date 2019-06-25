Новости

11:48 МСК Все новости
Новости раздела

С начала года сотрудники МВД «закрыли» в Татарстане четыре нарколаборатории

10:35, 25.06.2019
С начала года сотрудники МВД «закрыли» в Татарстане четыре нарколаборатории

Деятельность четырех лабораторий по производству наркотиков была пресечена в Республике Татарстан с начала 2019 года. Об этом сообщил на посвященной Международному дню борьбы с наркоманией пресс-конференции начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин.

Он отметил, что прогноз МВД относительно увеличения числа нарколабораторий начинает сбываться, и сообщил, что всего в Татарстане за 5 месяцев 2019 года пресечено 1 741 преступление, связанное с наркотиками. Это на 12,4 % больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Подробнее о борьбе с наркоманией и наркоторговлей в Татарстане — в сегодняшнем материале «Реального времени».

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров