С начала года сотрудники МВД «закрыли» в Татарстане четыре нарколаборатории

Деятельность четырех лабораторий по производству наркотиков была пресечена в Республике Татарстан с начала 2019 года. Об этом сообщил на посвященной Международному дню борьбы с наркоманией пресс-конференции начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин.

Он отметил, что прогноз МВД относительно увеличения числа нарколабораторий начинает сбываться, и сообщил, что всего в Татарстане за 5 месяцев 2019 года пресечено 1 741 преступление, связанное с наркотиками. Это на 12,4 % больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Подробнее о борьбе с наркоманией и наркоторговлей в Татарстане — в сегодняшнем материале «Реального времени».