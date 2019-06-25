Россия, США и Израиль смогли договориться по большинству вопросов, связанных с урегулированием в Сирии
России, США и Израилю удалось договориться по большинству вопросов о перспективах урегулирования в Сирии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, президент РФ Владимир Путин после Прямой линии подтвердил, что в Сирии находятся наемники, связанные с частной военной компанией Евгения Пригожина.
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