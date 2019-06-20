Путин подтвердил присутствие частных военных компаний в Сирии

Президент РФ Владимир Путин после прямой линии подтвердил, что в Сирии находятся наемники, связанные с частной военной компанией Евгения Пригожина.

«Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют там люди, о которых вы упомянули, а они там действительно присутствуют, — это не государство российское, и они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, сотрудники таких компаний решают «народнохозяйственные задачи, связанные с экономической деятельностью — с добычей нефти, с освоением месторождений».

«Но это не российское государство и не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что в российском Генштабе решили создать частную военную компанию в 2010 году («ЧВК Вагнера»).

Назначить ответственным за финансовые и хозяйственные вопросы компании предпринимателя Евгения Пригожина решили в Генштабе. Однако сам бизнесмен отрицает какие-либо связи с ЧВК.