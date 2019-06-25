Новости общества

11:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума рассмотрит запрет вписывать в квитанции по ЖКУ суммы, признанные судом безнадежными к взысканию

10:21, 25.06.2019 1
Госдума рассмотрит запрет вписывать в квитанции по ЖКУ суммы, признанные судом безнадежными к взысканию
Фото: duma.gov.ru

Задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, у которой истек срок исковой давности и есть соответствующее решение суда, предлагают запретить указывать в квитанциях по ЖКУ. Проект федерального закона адресован председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Зачастую управляющие компании продолжают включать в платежные документы задолженности, хотя по ним не только истек срок исковой давности, но и есть вступившие в законную силу решения суда.

В пояснительной записке к документу указано, что в стране общий долг за коммунальные услуги превышает триллион рублей. При этом с каждым годом в суды поступает все больше исков о взыскании задолженности.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:35
    А почему-то снимают всю пенсию за долги приставы не оповестив
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров