Госдума рассмотрит запрет вписывать в квитанции по ЖКУ суммы, признанные судом безнадежными к взысканию

Задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, у которой истек срок исковой давности и есть соответствующее решение суда, предлагают запретить указывать в квитанциях по ЖКУ. Проект федерального закона адресован председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Зачастую управляющие компании продолжают включать в платежные документы задолженности, хотя по ним не только истек срок исковой давности, но и есть вступившие в законную силу решения суда.

В пояснительной записке к документу указано, что в стране общий долг за коммунальные услуги превышает триллион рублей. При этом с каждым годом в суды поступает все больше исков о взыскании задолженности.

