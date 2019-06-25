В Татарстане за январь — март 2019 года число наркоманов увеличилось на 0,5 процента

Фото: Инна Серова

По итогам первого квартала 2019 года число состоящих на учете наркопотребителей увеличилось с 17 628 до 17 715, или почти на 0,5 %. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.



При этом в прошлом году число наркопотребителей в республике снижалось с 17 956 до 17 628, или на 1,8%.

Ранее «Реальное время» писало о раскрытии в Казани крупнейшего наркокартеля (дело «наркододжа»).

