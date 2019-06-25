В Башкирии ожидаются сильные ливни и грозы

На территории Башкирии ожидается ухудшение погодных условий во вторник, 25 июня. Об этом заявили в региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам метеорологов, днем местами по республике пройдут ливни, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 15—20 м/с. Температура воздуха днем составит +20°С до 25°С.

В среду, 26 июня, осадки сохранятся, также ожидаются град и дождь. Столбик термометра ночью опустится до +7°С, днем — до +22°С.

Напомним, в Татарстане сегодня местами также ожидается небольшой дождь и до +25.