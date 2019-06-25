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Трамп сказал, что может начать войну против Ирана без одобрения Конгресса

07:21, 25.06.2019
Трамп сказал, что может начать войну против Ирана без одобрения Конгресса
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него достаточно полномочий, чтобы начать войну против Ирана без одобрения американского Конгресса.

Ранее представитель США Нэнси Пелоси утверждала, что для военных действий Трампу необходимо получить разрешение Конгресса.

«Да, у меня есть такие полномочия [начать войну]», — ответил на слова Пелоси американский лидер в интервью изданию Hill.

Напомним, отношения между США и Ираном значительно ухудшились после инцидентов с танкерами в Оманском заливе. Были атакованы четыре танкера. Два из них шли под флагами Саудовской Аравии, еще два — Норвегии и ОАЭ. Американская разведка утверждает, что взрывы были организованы именно Ираном.

Накануне Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана.

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