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Cпециалисты по питанию предложат распространить маркировку «светофор» на сыры и сладости

03:33, 25.06.2019
Cпециалисты по питанию предложат распространить маркировку «светофор» на сыры и сладости
Фото: pixabay.com

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии собираются предложить Роспотребнадзору распространить маркировку «светофор» на сыры, а также торты и другие кондитерские изделия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ФИЦ Алексея Камбарова.

На данный момент эта продукция исключена из проекта ГОСТа на цветовую маркировку. Содержание в ней жиров, сахара или соли максимально высокое, что соответствует красному цвету «светофора». Это, по мнению экспертов, может отпугнуть потребителей.

Ранее сообщалось, что осенью 2019 года в России поступят в продажу продукты питания с маркировкой так называемого светофора. Такая маркировка будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Красная полоска на упаковке говорит о том, что доля вышеперечисленных ингредиентов существенно превышает норму, желтая — о среднем уровне критически значимых веществ, зеленая — о низком.

БизнесРозничная торговля
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