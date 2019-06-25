Cпециалисты по питанию предложат распространить маркировку «светофор» на сыры и сладости

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии собираются предложить Роспотребнадзору распространить маркировку «светофор» на сыры, а также торты и другие кондитерские изделия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ФИЦ Алексея Камбарова.

На данный момент эта продукция исключена из проекта ГОСТа на цветовую маркировку. Содержание в ней жиров, сахара или соли максимально высокое, что соответствует красному цвету «светофора». Это, по мнению экспертов, может отпугнуть потребителей.

Ранее сообщалось, что осенью 2019 года в России поступят в продажу продукты питания с маркировкой так называемого светофора. Такая маркировка будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Красная полоска на упаковке говорит о том, что доля вышеперечисленных ингредиентов существенно превышает норму, желтая — о среднем уровне критически значимых веществ, зеленая — о низком.

