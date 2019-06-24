Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды
Эксперимент по маркировке одежды, включая блузки, штаны, пальто, полупальто и т.д., а также постельного и столового белья пройдет в России с 27 июня по 30 ноября.
Согласно постановлению правительства, оператором эксперимента по маркировке является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Провести эксперимент поручено Минпромторгу, Минкомсвязи, Роспотребнадзору, федеральным налоговой и таможенной службам.
Напомним, что с 1 марта в тестовом режиме началась маркировка шин, покрышек и текстиля.ОбществоВласть
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