«Калашников» создаст линейку боевых роботов

Концерн «Калашников» получил от Министерства обороны России заказ на создание линейки боевых робототехнических комплексов.

По словам гендиректора концерна Владимира Дмитриева, первый робототехнический комплекс был представлен несколько лет назад.

«Мы прошли опытную эксплуатацию и не так давно мы получили заказ на ОКР. Она будет называться «Соратник». Это будут совершенно другие изделия — целая линейка продуктов», — цитирует его «РИА Новости».

В январе этого года стало известно, что первый боевой роботизированный комплекс «Уран-9» принят на вооружение российской армии.