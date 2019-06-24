В Бугульме и Нурлате из-за сильного ветра на автомобили упали части крыши

В Нурлате и Бугульме из-за сильного ветра на автомобили обрушились части кровли.

По данным ГУ МЧС России по РТ, поступило сообщение о том, что часть кровли пятиэтажного жилого дома по улице Ягофарова в Бугульме сорвало сильным ветром и отбросило на припаркованный BMW Х5. Никто не пострадал.



В Нурлате части крыши площадью 50 кв. м складского помещения по улице Советской слетели из-за сильного ветра и упали на ВАЗ-2110 и Daewoo Nexia.

В обоих случаях ремонтные работы начнутся завтра.

Ранее сообщалось, что сильный ветер сорвал кровлю со здания школы в Лениногорском районе Татарстана и повредил крыши домов и сарая в селе Городище Дрожжановского района.