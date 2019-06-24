Ростуризм назвал сроки возвращения туроператоров к полноценной работе с Грузией

Советник руководителя Ростуризма и президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России (АВВТ) Владимир Шаров сообщил, что туроператоры смогут вернуться к показателям по числу туристических поездок россиян в Грузию за один-два года.

«От года до двух лет требуется времени туристическому сообществу, чтобы после исправления политической ситуации все встало опять на прежние рельсы. Исправилась политическая ситуация, стало безопасно, нужен еще один год или два, чтобы достичь прежних показателей [по объему турпотока]», — цитирует его ТАСС.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.