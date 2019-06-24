На севере Германии разбились два истребителя

Два истребителя Eurofighter Военно-воздушных сил (ВВС) Германии столкнулись и разбились в районе города Лаге.



Как сообщает N-TV, спасатели обнаружили живым одного из пилотов. Его нашли на верхушке дерева. Поиски второго продолжаются.



По данным радиостанции Ostseewelle, авиакатастрофа произошла около 14.00 по местному времени (15.00 мск). Радиостанция также опубликовала кадры с места происшествия.



Напомним, что в октябре прошлого года в подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета. Тогда в результате ЧП никто не пострадал.

