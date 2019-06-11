Зеленский уволил 15 глав украинских областей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы администрации украинского лидера Руслана Рябошапку, представления об увольнении поступили из кабмина.

«Итак, уволены главы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и. о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что главы всех областных государственных администраций (ОГА) Украины могут синхронно подать в отставку.