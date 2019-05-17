Главы всех областей Украины в ближайшее время могут подать в отставку — СМИ
Главы всех областных государственных администраций (ОГА) Украины могут синхронно подать в отставку.
По информации источника Depo.ua, сейчас все руководители областных государственных администраций находятся в администрации президента, проводятся консультации по этому вопросу.
Ранее судьи Конституционного суда Украины отправили в отставку главу, Станислава Шевчука. Новой главой КС стала Наталья Шаптала.
Сегодня глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке. Он сообщил, что направит его в Верховную раду 20 мая, когда состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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