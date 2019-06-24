Следком возбудил третье дело в отношении бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками Энгельса

Саратовское областное управление Следственного комитета возбудило третье уголовное дело в отношении бывшего главы отдела полиции по борьбе с наркотиками города Энгельс. Теперь ему вменяется еще и фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Еще в конце 2018 года глава антинаркотического отдела Владислав Казимиров и двое его подчиненных были арестованы по подозрению в причастности к превышению полномочий с использованием насилия. Позже его также обвинили в сбыте наркотиков.

По предварительным данным, в октябре 2018 года полицейские остановили на улице двух молодых людей. При обыске у них ничего не нашли, но в телефоне одного из граждан правоохранители обнаружили данные, похожие на координаты закладки.

Владелец телефона был избит. После чего полицейские подбросили ему наркотики.

Новые уголовные дела были заведены на фоне освобождения журналиста «Медузы» Ивана Голунова.