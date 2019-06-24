В Нижнекамске началась реконструкция стадиона «Нефтехимик»

В Нижнекамске началась реконструкция футбольного стадиона, на котором домашние игры проводит местный «Нефтехимик». К работам приступили в минувшие выходные, сообщает НТР-24.

Как отмечает телеканал, под «корень» были снесены старые трибуны, на которых почти тридцать лет не проводилась масштабная реконструкция.



— Торцевые трибуны «подвинутся» ближе к кромке поля. Будет фан-зона, автостоянка, игровые площадки. Естественно, улучшится и сервис по обслуживанию. Появятся козырьки по всему периметру, — рассказал советник директора ФК «Нефтехимик» Наиль Гизатуллин.

— Вообще, у нас будет газон самого последнего поколения. Мы хотим, чтобы это была хорошая крошка, чтобы она не пахла, чтобы было приятно футболистам.



Как стало известно НТР-24, облагородят не только стадион. Реконструируют и всю инфраструктуру объекта. Новый сезон «Нефтехимик» начнет не на этом стадионе. По предварительным данным, сдать реконструированный объект планируется в середине ноября.