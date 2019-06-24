Голикова назвала самые популярные предметы у выпускников на ЕГЭ в 2019 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в этом году обществознание, физика и биология стали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в 2019 году.



По ее словам, среди предметов по выбору чаще всего школьники сдавали обществознание. Этот предмет выбрали 315,2 тысячи человек. Физику сдавали 139,5 тысячи человек, биологию — 154 тысячи человек.

Кроме того, в числе наиболее востребованных предметов по выбору значатся история (ее сдавали 103,3 тысячи человек), информатика (97,1 тысячи человек) и химия (89 тысяч человек), передает «РИА Новости».



Напомним, что 13 июня закончился основной этап ЕГЭ-2019. До 1 июля у выпускников будут резервные дни для сдачи всех предметов.

